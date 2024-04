Cão Joca: morte de cachorro após erro em voo levanta discussão sobre o transporte de animais

A notícia sobre a morte do golden retriever Joca, de 5 anos, após um erro no transporte feito pela Gollog, empresa da companhia aérea Gol, causou revolta e indignação em diferentes grupos da sociedade. Nas redes sociais, muita gente pede que o caso seja devidamente investigado. Já entre as autoridades o assunto tem gerado debates e pode levar a uma mudança nas regras para transportes de animais (veja mais detalhes abaixo).

ANÚNCIO

Joca morreu na última segunda-feira (22), depois que embarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Sinop (MT). Porém, o cão foi levado para Fortaleza (CE). Após a confusão, ele foi enviado de volta para a origem, mas estava morto no desembarque.

Um vídeo mostra o momento em que Fantazzini recebeu seu cachorro, já sem vida, em Guarulhos (veja abaixo):

Recomendados

Tragédia no Transporte Aéreo: Gol é Acusada de Crime após Morte de Cão em Transporte”

Uma tragédia envolvendo a Gollog chocou o país quando Joca, um Golden Retriever de 4 anos, foi enviado para a cidade errada e acabou falecendo após uma série de erros logísticos. pic.twitter.com/D9NRwo0V4Y — Bahiapress (@bahiapress) April 23, 2024

O tutor do cão, João Fantazzini Júnior, contou que, após despachá-lo pela Gollog, também seguiu no voo para Sinop. Quando chegou ao destino, foi informado que seu cachorro tinha sido levado para Fortaleza, mas que seria devolvido para São Paulo. Assim, o tutor embarcou novamente para Guarulhos. Porém, quando ele chegou, já encontrou o cachorro morto dentro do canil da empresa.

Fantazzini contou que, antes da viagem, foi apresentado à companhia aérea um atestado veterinário, no qual constava que Joca suportaria uma viagem de duas horas e meia. No entanto, por conta do erro da empresa, porém, o golden ficou quase 8 horas na caixa de transporte, sem comer e beber água sob forte calor.

O advogado que defende Fantazzini, Marcello Primo Muccio, afirmou que aguarda “o laudo feito no Joca por um veterinário contratado pela família e a resposta da empresa Gol, que foi notificada pela Anac [Agência Nacional de Aviação Civil]”. O defensor diz que vai acompanhar de perto o inquérito policial.

O que disse a Gol?

Em nota, a Gol afirmou que foi surpreendida pela morte de Joca, já que ele recebeu os devidos cuidados ao chegar em Fortaleza. A companhia destacou que o falecimento ocorreu depois do pouso em Guarulhos.

“A GOL lamenta profundamente o ocorrido com o cão Joca e se solidariza com a dor do seu tutor. A Companhia informa que o cão Joca deveria ter seguido para Sinop (OPS), no voo 1480 do dia 22/04, a partir de Guarulhos (GRU), porém, por uma falha operacional o animal foi embarcado em um voo para Fortaleza (FOR)”, informou a companhia.

“Assim que o tutor chegou em Sinop, foi notificado sobre o ocorrido e sua escolha foi voltar para Guarulhos (GRU) para reencontrar o Joca. A equipe da GOLLOG na capital cearense desembarcou o Joca e se encarregou de cuidar dele até o embarque no voo 1527 de volta para Guarulhos (GRU)”, continuou o texto.

“Neste período, foram enviados para o tutor registros do Joca sendo acomodado de volta na aeronave. Infelizmente, logo após o pouso do voo no aeroporto de Guarulhos (GRU), vindo de Fortaleza, fomos surpreendidos pelo falecimento do animal”, concluiu a Gol.

Após a repercussão do caso, a companhia aérea informou que suspendeu por 30 dias o transporte de animais no porão da Gollog. Os clientes que já contrataram os serviços poderão solicitar o reembolso ou adiar a viagem. Já os pets de pequeno porte podem ser levados, como de costume, nas cabines dos aviões.

João Fantazzini Júnior com o cão Joca: pet morreu após erro em transporte aéreo da Gol (Reprodução/Arquivo pessoal)

Mudanças nas regras

A morte de Joca levantou discussões entre grupos que defendem os direitos dos animais, mas também em órgãos como a Anac e no Ministério dos Portos e Aeroportos. O ministro Silvio Costa Silva (Republicanos) destacou que serão realizados debates sobre as regras atuais para o transporte dos pets e possíveis mudanças.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também fez um discurso, usando uma gravata em homenagem ao cão Joca, ressaltando que o que aconteceu com o golden não pode mais se repetir e cobrou que a Gol preste contas à Anac.

O Conselho Federal de Medicina Veterinária, por sua vez, cobrou as autoridades sobre a “necessidade urgente de regulamentação do transporte aéreo e rodoviário de animais”. O conselho se colocou à disposição para colaborar com o governo federal e instituições competentes na definição de protocolos.

Já o Ministério da Justiça notificou a Gol para que a companhia aérea preste esclarecimentos sobre a morte do cachorro. A medida, que partiu da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), visa obter detalhes do método utilizado pela companhia aérea para transportar animais, além de cobrar uma posição sobre qual será a ação de reparação ao tutor de Joca.

“Uma situação como esta, necessita da apuração em detalhes e não pode passar em branco. Não podemos aceitar que situações como essas continuem acontecendo”, afirmou o secretário Wadih Damus.

O caso também é investigado pela Delegacia do Meio Ambiente da Polícia Civil de São Paulo.