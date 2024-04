Cão Joca: tutor faz despedida emocionada a pet que morreu após erro em voo: “Amor da minha vida”

O golden retriever Joca, de 5 anos, que morreu após um erro no transporte feito pela Gollog, empresa da companhia aérea Gol, foi sepultado na quarta-feira (24). A cerimônia foi feita por uma funerária de animais, em Higienópolis, na região central de São Paulo. O tutor do cão, João Fantazzini Júnior, fez postagens emocionadas nas redes sociais para se despedir do pet.

“Você é o amor da minha vida e tiraram você de mim! Lembra quando eu te dizia que jamais sairia do seu lado? Me perdoa, pois eu não pude estar com você naquela hora! Saiba meu dorado que você vai viver dentro de mim para sempre! Ainda vou comprar suas maçãs e rúculas porque eu sei o quanto você amava. Você virou o meu anjo! E saiba que eu vou lembrar de você todos os dias e lutar por você! Me perdoa por ter tido a ideia de te levar na minha mudança, pois você estaria aqui! Olha por mim meu filho, “MEU DOLADO” O pai te ama para sempre”, escreveu o dono.

Em outra publicação, Fantazzini postou uma foto de Joca como uma estrela no céu e escreveu: “Você está aí, e eu sinto sua presença daqui! Obrigado meu amor! Você SEMPRE VAI SER MEU FILHO! E tenho certeza que aí de cima vão ter muitas maçãs e rúculas pra você meu anjinho!”, destacou o tutor.

Joca morreu na segunda-feira (22), depois que embarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Sinop (MT). Porém, o cão foi levado para Fortaleza (CE). Após a confusão, ele foi enviado de volta para a origem, mas estava morto no desembarque.

Um vídeo mostra o momento em que Fantazzini recebeu seu cachorro, já sem vida, em Guarulhos (veja abaixo):

Tragédia no Transporte Aéreo: Gol é Acusada de Crime após Morte de Cão em Transporte"

Uma tragédia envolvendo a Gollog chocou o país quando Joca, um Golden Retriever de 4 anos, foi enviado para a cidade errada e acabou falecendo após uma série de erros logísticos.

O tutor contou que, após despachar Joca pela Gollog, também seguiu no voo para Sinop. Quando chegou ao destino, foi informado que seu cachorro tinha sido levado para Fortaleza, mas que seria devolvido para São Paulo. Assim, o tutor embarcou novamente para Guarulhos. Porém, quando ele chegou, já encontrou o cachorro morto dentro do canil da empresa.

Fantazzini contou que, antes da viagem, foi apresentado à companhia aérea um atestado veterinário, no qual constava que Joca suportaria uma viagem de duas horas e meia. No entanto, por conta do erro da empresa, porém, o golden ficou quase 8 horas na caixa de transporte, sem comer e beber água sob forte calor.

“Não tem ninguém que aguente uma pista aérea com 36°C de sol. Ele fechado na caixa. Não tiraram ele da caixa, ele voltou todo molhado”, lamentou o dono, em entrevista à TV Globo.

O advogado que defende Fantazzini, Marcello Primo Muccio, afirmou que aguarda “o laudo feito no Joca por um veterinário contratado pela família e a resposta da empresa Gol, que foi notificada pela ANAC”. O defensor diz que vai acompanhar de perto o inquérito policial.

O que disse a Gol?

Em nota, a Gol afirmou que foi surpreendida pela morte de Joca, já que ele recebeu os devidos cuidados ao chegar em Fortaleza. A companhia destacou que o falecimento ocorreu depois do pouso em Guarulhos.

“A GOL lamenta profundamente o ocorrido com o cão Joca e se solidariza com a dor do seu tutor. A Companhia informa que o cão Joca deveria ter seguido para Sinop (OPS), no voo 1480 do dia 22/04, a partir de Guarulhos (GRU), porém, por uma falha operacional o animal foi embarcado em um voo para Fortaleza (FOR)”, informou a companhia.

“Assim que o tutor chegou em Sinop, foi notificado sobre o ocorrido e sua escolha foi voltar para Guarulhos (GRU) para reencontrar o Joca. A equipe da GOLLOG na capital cearense desembarcou o Joca e se encarregou de cuidar dele até o embarque no voo 1527 de volta para Guarulhos (GRU)”, continuou o texto.

“Neste período, foram enviados para o tutor registros do Joca sendo acomodado de volta na aeronave. Infelizmente, logo após o pouso do voo no aeroporto de Guarulhos (GRU), vindo de Fortaleza, fomos surpreendidos pelo falecimento do animal”, concluiu a Gol.

Após a repercussão do caso, a companhia aérea informou que suspendeu por 30 dias o transporte de animais no porão da Gollog. Os clientes que já contrataram os serviços poderão solicitar o reembolso ou adiar a viagem. Já os pets de pequeno porte podem ser levados, como de costume, nas cabines dos aviões.

Golden retriever Joca, de 5 anos, morreu após erro em transporte aéreo da Gol (Reprodução/Arquivo pessoal/X (Twitter))

Repercussão

O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Silva (Republicanos), anunciou na terça-feira (23) que a pasta vai investigar, em conjunto com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o erro que resultou na morte do cão Joca.

O ministro e a Anac também devem discutir as regras para o transporte aéreo de animais de estimação. Também vão participar do grupo de trabalho entidades que defendem os direitos dos pets.

Na quarta-feira (24), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez um discurso, usando uma gravata em homenagem ao cão Joca, e cobrou a devida apuração do caso.

“Minha gravata tem cachorrinhos. Eu coloquei de manhã em protesto ao que aconteceu com o cachorro de um cidadão que o mandou para Sinop, no Mato Grosso (...) e ele foi embarcado para o Ceará. Quando chegou no Ceará descobriram que não era para lá, mandaram de volta e o cachorro morreu, porque ficou oito horas sem tomar água, preso dentro do avião. Então eu acho que a Gol tem que prestar contas, acho que a Anac tem que fiscalizar e a gente não pode permitir que isso continue acontecendo no Brasil”, disse Lula.

Hoje escolhi usar uma gravata especial em homenagem ao cachorro Joca que morreu após ser transportado indevidamente em um avião.



🎥 Audiovisual/PR pic.twitter.com/U2PPSzUY50 — Lula (@LulaOficial) April 24, 2024

Nas redes sociais, muitas postagens também fazem homenagens ao cão Joca e pedem a devida investigação e responsabilização sobre o caso.

Veja algumas abaixo:

Justiça por Joca! A página "Sexteto 4 patas" publicou um vídeo emocionante para cobrar que a empresa Gollog, da Gol, se responsabilize pela morte do cachorro. Joca, um cão de 5 anos, perdeu a vida por uma "falha operacional" no transporte aéreo da companhia.