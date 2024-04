Um vídeo flagrou o enfretamento entre a advogada Andressa Alves Mendonça, ex do senador Wilder Morais (PL-GO), com a atual esposa do político, a pedagoga Ana Luiza Morais.

Como detalhado pelo site Metropoles, é possível ver o momento em que Andressa dá um tapa no celular de Ana, que gravava uma conversa.

“Na sequência, Andressa volta a atacar Ana Luiza e tenta acertá-la no rosto. A esposa se defende do tapa e revida”, informou a nota.

Depois, empurra a advogada e entra no elevador no qual Wilder estava. Confira o registro:

Vídeo flagra momento em que atual esposa e ex-mulher de senador do PL saem no tapa

Ao MP, a pedagoga disse ter sido chamada de “prostituta” pela advogada.

O encontro entre Wilder e Andressa tinha objetivo de acertar documentações referentes aos filhos.

Na versão apresentada por Ana Luiza, Andressa Mendonça disse em voz alta a Wilder Morais: “Por que essa pessoa veio? Não precisava. Era só nós dois”.

Na versão de Andressa Mendonça, ela afirma que Ana Luiza teria se recusado a lhe entregar a pasta verde que aparece no vídeo.

Com informações do site Metropoles