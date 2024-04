Novos suspeitos de trocarem malas com droga em aeroporto são presos

Mais quatro suspeitos de participarem de uma quadrilha internacional de tráfico de drogas que troca etiquetas de malas no Aeroporto Internacional de Guarulhos foram identificados e presos em ação da Polícia Federal nesta quarta-feira.

De acordo com os investigadores, dois dos acusados são funcionários de uma empresa privada chamada Orbital e trabalhavam na área restrita do aeroporto onde são armazenadas as bagagens, um é funcionário da Latam e o último, uma mulher, dava suporte dava suporte ao grupo na área externa dos terminais.

As investigações começaram em fevereiro, quando os policiais federais encontraram uma mala com 21 kg de cocaína em tablete no aeroporto de Brasília. A mala foi rastreada até o aeroporto de Guarulhos e as imagens das câmeras de segurança levaram os policiais até os suspeitos. A polícia acredita que a bagagem seria remetida para o exterior, mas por um erro da quadrilha acabou no aeroporto do Distrito Federal.

Essa investigação começou no ano passado, quando duas turistas brasileiras foram presas injustamente no aeroporto da Alemanha com a bagagem trocada por outra repleta de drogas e as primeiras suspeitas de integrarem a quadrilha foram presas. Desde então, quase 20 pessoas já foram identificadas e presas pela Polícia Federal.

As investigações mostraram que a quadrilha era mais extensa do que imaginavam e agia no Aeroporto de Guarulhos desde 2021 e usavam o expediente de trocar as etiquetas das malas para mandar dezenas de quilos e cocaína para o exterior, de forma que se os turistas fossem presos com a droga não saberiam apontar os integrantes da quadrilha.

Além das duas turistas presas na Alemanha, a polícia rastreou pelo menos mais dois casos de remessa de drogas para o exterior utilizando o método: um para Lisboa, em outubro de 2022, e outra para Paris, em 2023. Nas três remessas, foram mandados, no total, cerca de 120 kg de cocaína.