Mãe faz homenagem emocionante no dia em que Isabella Nardoni faria 22 anos: “Saudades infinitas”

Ana Carolina Oliveira, mãe da menina Isabella Nardoni, que foi morta e jogada de um prédio quando tinha 5 anos, em São Paulo, fez uma homenagem emocionante para marcar a data em que a filha completaria 22 anos se estivesse viva. No seu perfil no Instagram, a genitora postou um vídeo mostrando várias fotos da garota e ressaltando que as “saudades são infinitas” (assista abaixo).

O aniversário de Isabella foi na quinta-feira (18). Na legenda da publicação, Ana Carolina falou sobre a gratidão por ser mãe da garota e da falta que sente dela em todos esses anos após sua morte.

“Neste dia, você, sem ao menos saber, realizou o meu grande sonho: o sonho de me tornar mãe. Não poderia ter sido melhor, não poderia ter sido diferente. Você me ensinou muito desde a sua chegada, desde o nosso primeiro encontro, nosso primeiro abraço até o nosso último. Só quero que você saiba que meu coração, meus pensamentos, são sempre seus. Sempre sentirei a sua falta! Saudades infinitas, minha eterna boneca. Eu te amo muito!”, escreveu Ana Carolina.

Mais tarde, ela apareceu em um story, no qual agradeceu aos seguidores pelo carinho que recebeu naquela data.

“Eu não podia deixar de passar aqui para agradecer por todas as mensagens incríveis e emocionantes que eu recebi hoje. É um dia em que o céu está em festa. Minha filha completaria hoje 22 anos, então, óbvio, é um dia mais sentimental para mim. Mas quero agradecer, pois, com certeza, todas as mensagens me ajudaram muito. Obrigada por tudo”, disse a mãe.

Isabella Nardoni tinha 5 anos quando foi morta e jogada de um prédio, em SP Reprodução

Morte de Isabella

Isabella Nardoni tinha cinco anos quando foi morta e jogada da janela de um apartamento que ficava no sexto andar do Edifício London, no dia 29 de março de 2008. O pai dela, Alexandre Nardoni, e a então madrasta, Anna Carolina Jatobá, foram condenados pelo crime e ainda cumprem pena atualmente.

Inicialmente eles alegaram que foi uma queda acidental, mas a investigação apurou que a criança apresentava marcas de que tinha sido agredida e morta antes de ser arremessada.

O Ministério Público destacou durante o julgamento do casal que as provas periciais obtidas pela Polícia Civil não deixavam dúvidas sobre a autoria do assassinato. A acusação destacou que a madrasta esganou Isabella e, em seguida, o casal cortou a tela de proteção da janela e o pai jogou o corpo da criança.

Alexandre Nardoni foi condenado a 30 anos, 2 meses e 20 dias de prisão. Agora ele está em regime aberto e tem direito a saídas temporárias, mas está em busca de progressão para o regime aberto. A defesa dele alega o “bom comportamento” na cadeia, porém, a Justiça determinou que ele faça um exame criminológico antes de definir sobre a concessão do benefício.

Já Anna Jatobá pegou 26 anos e oito meses de prisão pelo crime, mas cumpre regime aberto desde junho do ano passado. Ela e Alexandre não formam mais um casal e o presidiário, inclusive, já teria voltado a se relacionar com a sua primeira namorada, uma mulher chamada Patrícia, de 45 anos.

Apesar da separação, Anna Carolina segue com a defesa totalmente custeada pela família do ex-marido. Desde que obteve a liberdade, ela e os filhos moram em um apartamento cedido pelo ex-sogro, Antônio Nardoni, e também obtém ajuda financeira para manter os custos com alimentação, saúde e transporte.

A família decidiu manter o vínculo com Jatobá para evitar que ela mude a versão do crime ou resolva contar o que realmente aconteceu no apartamento do casal 16 anos atrás. A mulher já até mudou de nome e retirou o Nardoni de seus documentos.