Vestibular Fatec: inscrições para o segundo semestre estão abertas

As Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) de São Paulo abriram inscrições para os interessados em concorrer no vestibular para o segundo semestre de 2024.

A taxa de inscrição é de R$ 90 e pode ser feita até 7 de junho pelo site vestibularfatec.com.br . A prova do vestibular será em 30 de junho.

Ao todo são oferecidas para o próximo semestre 14.406 vagas para 92 cursos de ensino superior tecnológicos totalmente gratuitos. Serão ainda oferecidas 5.109 vagas para candidatos do Provão Paulista.

Para concorrer a uma das vagas das Fatecs é necessário que o candidato tenha terminado ou esteja cursando o Ensino Médio, ou equivalente, e comprove a conclusão do curso no ato da matrícula.

Os candidatos podem optar por cursos presenciais e à distância (EaD), de acordo com a oferta dos cursos nas unidades localizadas em todas as regiões do estado de São Paulo.

Duas novas opções de curso serão oferecidas no próximo semestre nas Fatecs, o curso de Gestão Hospitalar, na Fatec Cruzeiro, e o Desenvolvimento de Software Multiplataforma, na Fatec Franco da Rocha.

No ato da inscrição, o aluno deverá informar a primeira opção de curso e pode ainda optar por uma segunda opção, em qualquer unidade ou período.

Todas as informações sobre cursos, unidades e períodos podem ser encontradas no Manual do Candidato.