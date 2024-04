Lotofácil paga R$ 6,5 milhões; veja os números sorteados nesta terça-feira

O concurso 3080 da Lotofácil vai pagar nesta terça-feira (16) um prêmio de R$ 6,5 milhões para quem acertar as quinze dezenas sorteadas, de acordo com a Caixa.

Confira as 15 dezenas da Lotofácil nesta terça-feira:

01, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 25

Sorteio de ontem saiu para o ES

No sorteio desta segunda-feira, um apostador do Espírito Santo, da cidade de Baixo Guandu, embolsou a quantia de R$ 4.149.683,97.

Recomendados

Além do ganhador do ES, 354 apostas acertaram 14 dezenas e cada uma delas ganhou R$ 1.985,15; entre as apostas que acertaram 13 números, 16.512 levaram para casa R$ 30.

Quina paga R$ 36,5 milhões

O sorteio da Quina desta terça-feira tem um prêmio acumulado de R$ 36,5 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Quina nesta terça-feira são:

19, 22, 49, 53, 64