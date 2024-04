Lotofácil acumulada sai para apostador do Espírito Santo

O concurso 3079 da Lotofácil, sorteado nesta segunda-feira, teve apenas um ganhador do prêmio acumulado. A aposta vencedora foi feita na cidade de Baixo Guandu, no Espírito Santo, e o felizardo ganhador embolsou a quantia de R$ 4.149.683,97.

Os números sorteados foram:

01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 24, 25

Recomendados

Além do ganhador do ES, 354 apostas acertaram 14 dezenas e cada uma delas ganhou R$ 1.985,15; entre as apostas que acertaram 13 números, 16.512 levaram para casa R$ 30.

VOLTA HOJE

A Lotofácil retorna nesta terça-feira, e apesar de não estar acumulada, vai sortear um prêmio de R$ 6,5 milhões, de acordo com a Caixa.

Para concorrer a esse prêmio basta efetuar a aposta até o horário de encerramento das casas lotéricas, às 19h, ou apostar pelo aplicativo da Caixa Econômica Federal.

A aposta simples custa R$ 3.

Quina não saiu

A Quina continua com sua trajetória de sorteios acumulados e ontem não pagou o prêmio principal para nenhum apostador.

Cento e dezoito apostas chegaram bem perto, acertaram a quadra e ganharam, cada uma, R$ 7.638,19.

Os números sorteados foram:

09, 26, 58, 64, 76

O sorteio da Quina será retomado nesta terça-feira e o prêmio para quem acertar as cinco dezenas é de R$ 36,5 milhões.