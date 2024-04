Vai tentar a sorte na Lotofácil? Confira os números do sorteio desta segunda-feira

A Lotofácil desta segunda-feira (15) vai pagar a quem acertar as quinze dezenas sorteadas um prêmio acumulado estimado em R$ 4,5 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Confira os números do concurso 3079 da Lotofácil desta segunda-feira, 15 de abril:

01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 24, 25

SÁBADO SEM GANHADORES

No sorteio de sábado nenhum apostador levou a Lotofácil, por isso o prêmio ficou acumulado para hoje. Entretanto, duzentos e seis apostas acertaram 14 pontos e cada uma delas levou R$ 1.835,80; na casa dos 13 acertos, 6.083 apostas ganharam, cada uma, R$ 30.

Recomendados

Quina sorteia premio milionário

Outra loteria que sorteia prêmio acumulado nesta segunda-feira é a Quina. No sorteio de hoje, o apostador que acertar as cinco dezenas vai levar para casa R$ 35 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Quina de hoje:

09, 26, 58, 64, 76