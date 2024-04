Teto de mercado desaba em Diadema e deixa nove feridos

Pelo menos onze pessoas ficaram feridas na tarde desta segunda-feira quando o teto do supermercado Vencedor desabou, em Diadema, no ABC Paulista.

Sete viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para socorrer as vítimas. Dos onze feridos, dois foram resgatados em estado grave e levados para o Hospital Municipal de Diadema e ao Quarteirão da Saúde.

De acordo com a Defesa Civil, o mercado teria feito uma manutenção no telhado no período da manhã, mas no final da tarde uma chuva forte caiu na região, por volta das 16h20, provocando o desabamento.

