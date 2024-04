Resultado Lotofácil 3074: confira as 15 dezenas sorteadas nesta terça-feira

O sorteio da Lotofácil retorna nesta terça-feira com o concurso 3074 que promete pagar ao apostador que acertar as quinze dezenas um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão.

Veja os números sorteados para a Lotofácil nesta terça-feira, 9 de abril:

02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25

SORTEIO DE ONTEM

O sorteio da Lotofácil desta segunda-feira teve três apostas ganhadoras na faixa principal de premiação, uma delas em Matão, no estado de São Paulo. As outras duas apostas vencedoras são de Fortaleza, no Ceará, e Contagem, em Minas Gerais, e cada um dos ganhadores embolsou R$ 518.770,05.

Recomendados

Sorteio da Quina não é para os fracos

A Quina continua com seu prêmio principal acumulado e as cinco dezenas da loteria já estão valendo R$ 18,5 milhões para quem tiver a sorte de cravar todos os números sorteados nesta terça-feira.

Veja as cinco dezenas sorteadas para a Quina:

23, 42, 48, 57, 60