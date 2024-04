VÍDEO: Policial militar é flagrado agredindo mulher na Estação Luz do Metrô, no Centro de SP

PM é flagrado em vídeo agredindo mulher com tapa no rosto, na Estação Luz, no Centro de SP (Reprodução/X (Twitter))

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um policial militar fardado agrediu uma mulher na Estação Luz do Metrô, no Centro de São Paulo. A jovem estava caída no chão quando o agente deu um tapa em seu rosto e disse: “abaixa a mão para mim”, enquanto a vítima respondeu: “você que está me batendo” (assista abaixo).

Absurdo registro de agressão policial contra uma jovem LGBT no metrô de São Paulo. Não podemos aceitar esse tipo de conduta de agentes que deveriam proteger a população. Nosso mandato está oficiando a Secretaria de Segurança Pública para exigir apuração e afastamento do policial. pic.twitter.com/TCB6mvJYTu — Guilherme Cortez (@cortezpsol) April 7, 2024

O caso aconteceu na noite do último sábado (6). O vídeo mostra que após o tapa o policial continua falando para a mulher abaixar a mão e depois exige que ela saia da plataforma da Linha 1-Azul do Metrô. Depois de alguns segundos, o agente deixou o local.

“Estou sendo agredida aqui, tá? Acabei de ser agredida aqui por aquele policial, sem necessidade nenhuma”, falou a vítima no fim do vídeo. Ao site G1, ela confirmou a agressão e disse que nesta segunda-feira (8) deve registrar um boletim de ocorrência sobre o caso, mas não detalhou o motivo da violência sofrida.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) lamentou o ocorrido e informou que “a conduta apresentada não condiz com as diretrizes das forças de segurança paulistas”. A pasta destacou, ainda, que a “Polícia Militar analisa as imagens visando à identificação do policial militar para as providências cabíveis”.

O deputado estadual Guilherme Cortez (PSOL-SP), que compartilhou um vídeo que mostra a agressão, disse que vai procurar as autoridades para exigir a apuração e afastamento do policial.

“Absurdo registro de agressão policial contra uma jovem LGBT no Metrô de São Paulo. Não podemos aceitar esse tipo de conduta de agentes que deveriam proteger a população. Nosso mandato está oficiando a Secretaria de Segurança Pública para exigir apuração e afastamento do policial”, disse o parlamentar.