Encontro de aplicativo: médico morre baleado na Zona Norte de SP após tentativa de assalto

Um psiquiatra morreu na noite da última sexta-feira (29) após ser baleado na cabeça durante uma tentativa de assalto no Jardim Elisa Maria, na Brasilândia, Zona Norte de São Paulo.

De acordo com o g1, conforme informações relatadas por moradores à polícia, três homens foram vistos tentando assaltar o médico Heleno Geggi Dumbá, de 35 anos. A ação aconteceu por volta das 21h40.

Segundo investigações, o psiquiatra pode ter sido atraído para o local após ter marcado um encontro em um aplicativo de relacionamento.

Recomendados

De acordo com as informações, os criminosos teriam fugido a pé em direção a uma praça em que ocorriam uma festa.

Ainda segundo o delegado, os assaltantes teriam se assustado com os disparos e fugido levando somente a chave do carro da vítima.

“A única coisa que a gente não conseguiu localizar foi a chave do veículo. Ela estava com a carteira, celular, todos os pertences. Uma mochila. A gente não conseguiu verificar nada que tenham levado, a não ser a chave do veículo”.

César Bastos Queiroz também faz um alerta sobre o ‘golpe do amor’ e sobre a região onde o crime aconteceu.

“Aqui já é uma área escolhida pelos criminosos justamente por isso, por essa dificuldade da investigação. Vocês podem ver que não tem câmeras de monitoramento, tem bastante quantidade de árvores. À noite é bem escuro. Então, a gente tomou todas as providências possíveis naquele momento da localização do corpo, e vai ser instaurado um inquérito para saber por qual motivo ele estava aqui e quem foi que rendeu essa vítima e efetuou esse disparo nela.”