Homem mostra bumbum ao passar em radar e registro acaba na multa, no interior de São Paulo

Homem abaixa as calças e mostra bumbum para radar, que registrou cena documentada em multa, no interior de SP (Reprodução/Redes sociais)

Um radar registrou um veículo que estava em alta velocidade, em Campinas, no interior de São Paulo, mas um detalhe inusitado chamou a atenção. Um homem que seguia como passageiro do carro abaixou as calças e mostrou o bumbum. A cena foi registrada e documentada na multa.

Conforme reportagem do site UOL, a infração foi registrada no último dia 16 de janeiro, na Avenida Prestes Maia, próximo à Avenida das Amoreiras, no Jardim do Trevo. As imagens do homem exibindo as partes íntimas viralizaram nos últimos dias nas redes sociais.

De acordo com o registrado na multa, o veículo em que ele seguia, um VW Apolo, estava a 80 km/h, sendo que a velocidade máxima permitida na via é de 70 km/h. Assim, a infração foi registrada pelo radar eletrônico, que também captou o homem mostrando as partes íntimas.

Procurada, a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), responsável pelo gerenciamento do sistema de trânsito na cidade, informou que o carro em questão foi apreendido e recolhido ao pátio no último dia 22 de janeiro. Ele já tem um longo histórico de infrações, cometidas entre maio de 2020 e 2024, somando mais de R$ 1,3 mil em taxas.

“Mas é importante ressaltar que, além do aspecto criminal (atentado ao pudor), o ato coloca em risco a segurança e integridade da vida de quem está praticando e dos demais atores do trânsito, já que poderia resultar em um acidente, disse a Emdec ao UOL.

“Quanto à ‘provocação’ adotada pelo munícipe, a Emdec esclarece que a aplicação de multas, e sua consequente arrecadação, são motivadas, única e exclusivamente, pelo descumprimento das Leis de Trânsito, por parte dos condutores”, acrescentou o órgão.