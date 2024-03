Libertação de Dani Alves: grupo de amigos teria pago a fiança de 1 milhão de euros, diz imprensa espanhola

Após 14 meses preso, ontem o jogador brasileiro Dani Alves deixou o centro penitenciário Brians 2, em Barcelona, com a cara mais fechada que de costume e evitando falar com a imprensa que o aguardava na porta do presídio, e seguiu para sua casa em Esplugues de Llobregat.

Durante a última semana o atleta brasileiro enfrentou uma montanha russa de emoções ao ganhar o direito de aguardar o julgamento dos recursos de sua condenação em liberdade provisória, mas ao mesmo tempo se deparar com a dificuldade de cumprir a determinação judicial de pagar a fiança de 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões) para deixar o cárcere.

Como sua fortuna está congelada pela Justiça em uma ação movida pela ex-mulher, os advogados de Dani Alves viram as cartas na manga serem descartadas uma a uma e os dias passando sem que a quantia fosse levantada. O pai de Neymar foi cogitado, mas a pressão dos patrocinadores o fez pular fora; os bancos no qual Dani tem conta também fecharam os cofres para o jogador e nem mesmo do dinheiro que o fisco espanhol tem que devolver, suficiente para quitar o débito, estava disponível.

NO final das contas, segundo a imprensa espanhola, a conta foi paga por um grupo de amigos do jogador, entre os quais figuraria um atleta do futebol ainda em atividade, mas até o momento nenhum deles foi identificado.

ALIANÇA E RELÓGIO

Antes de deixar a prisão, Dani Alves devolveu os livros que mantinha em sua cela, entre eles uma bíblia, e pegou pouca coisa entre seus pertences, mas não esqueceu de retomar sua aliança de casamento, o relógio e o telefone celular deixado quando deu entrada no presídio.

Dani deverá ficar na Espanha e comparecer semanalmente ao tribunal enquanto aguarda a sentença final. Até que todos os recursos sejam julgados, é possível que a pena do atleta já tenha sido reduzida o suficiente para que ele peça para progredir para o semiaberto.