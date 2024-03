Vídeo: Dani Alves deixa a prisão de Brians 2, em Barcelona, sem falar com a imprensa

Dani Alves deixa a prisão com sua advogada (Reprodução)

Por volta das 12h30 o ex-jogador Dani Alves deixou o presídio de Brians 2, em Barcelona, acompanhado de sua advogada, Inés Guardiola, e ambos preferiram não falar com a imprensa que aguardava na porta do presídio.

O jogador foi beneficiado com a liberdade provisória até que todos os recursos de seu julgamento sejam avaliados e a sentença definitiva seja anunciada, o que pode acontecer somente em janeiro do ano que vem.

A liberdade provisória foi concedida na semana passada, mas a Justiça determinou o pagamento de uma fiança de um milhão de euros (cerca de R$ 5,4 milhões) e desde então Dani Alves e seus advogados vinham lutando para encontrar uma forma de pagar o valor, já que seus bens estão congelados no Brasil e na Espanha. Ainda não está claro onde o jogador conseguiu o dinheiro, se foi por empréstimo bancário ou se o pai do jogador Neymar voltou a entrar em cena para ajudá-lo, mas na semana passada ele já havia negado que daria ajuda financeira.

Recomendados

Além do pagamento da fiança, o jogador teve que cumprir outras demandas da Justiça, como entregar seu passaporte, não entrar em contato com a vítima, manter-se a pelo menos 1 km da casa da vítima e do seu local de trabalho e não deixar a Espanha.

VÍTIMA ANUNCIOU QUE VAI RECORRER

A advogada Ester Garcia, que defende a vítima do estupro, anunciou que vai recorrer da decisão de libertador o ex-jogador brasileiro sob pagamento de fiança.

Segundo Ester, a jovem que foi vítima de estupro “está muito indignada, muito desesperada e frustrada” pela decisão de deixar que Dani Alves saia da cadeia apenas dois meses após ser condenado.

O Ministério Público também anunciou que vai entrar na Justiça contra a decisão e também contra a pena firmada para o jogador, de apenas quatro anos e meio.