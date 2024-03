Libertação de Dani Alves: mais um dia em busca de dinheiro para pagar fiança de 1 milhão de euros

Nesta segunda, mais uma vez abre-se uma janela, até as 14h (horário da Espanha), para a equipe de advogados do ex-jogador brasileiro Dani Alves efetuar o pagamento da fiança de um milhão de euros (pouco mais de R$ 5 milhões), necessária para que ele deixe a cadeia, em Barcelona.

Dani Alves foi condenado pelo estupro de uma jovem em uma boate de Barcelona, em 2022, e está preso desde janeiro de 2023. Foi condenado a quatro anos e meio de prisão em regime fechado em fevereiro, mas na semana passada ganhou da Justiça o direito de aguardar em liberdade a sentença definitiva.

O problema é que até agora o ex-jogador e sua equipe de advogados não conseguiram levantar a quantia necessária para fazer o depósito da fiança. Não é por falta de dinheiro, o patrimônio de Dani Alves ultrapassa algumas dezenas de vezes o valor da fiança, mas está embargado pelas justiças brasileira e espanhola. Dani aventou a possibilidade de mais uma vez recorrer ao pai de Neymar, mas segundo a imprensa espanhola Neymar-pai negou que fosse pagar a conta novamente, provavelmente por causa da pressão da opinião pública.

EMPRÉSTIMO

Na sexta-feira, a equipe de advogados do ex-jogador brasileiro tentou conseguir o dinheiro por empréstimo bancário, mas não deu tempo de fazer a transação antes do prazo definido pela Justiça de Barcelona. A expectativa, de acordo com a mídia espanhola, é que o jogador deixe o presídio de Brians 2 nesta segunda-feira, nas próximas horas.

‘JUSTIÇA PARA RICOS’

A concessão da liberdade provisória ao detento a menos de 2 meses após sua condenação levou a advogada da vítima a reclamar da decisão da Justiça espanhola, que segundo ela está fazendo ‘justiça para ricos’.