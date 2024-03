Gabi-sem-gol: suspenso por tentar fraudar antidoping , atacante do Flamengo pode ficar muito tempo sem chutar uma bola na rede

O atacante do Flamengo Gabigol pode ficar dois anos afastado dos gramados por decisão da Justiça Desportiva Antidopagem, que o julgou culpado de fraudar o exame antidoping.

A pena começa a valer a partir do exame realizado no CT do Clube, em abril de 2023, então Gabigol ficaria sem jogar até abril de 2025, entretanto ainda cabe recurso da decisão e como o placar foi apertado, 5 a 4 pela condenação, pode ser que o recurso consiga reverter o resultado.

O atacante do Flamengo, na verdade, não deu positivo para o uso de alguma droga proibida, mas foi acusado de dificultar a realização do exame antidoping na época da testagem, o que o tribunal de desportos entende que se encaixa como “fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle”, artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem. O artigo prevê suspensão de até quatro anos em caso de condenação, mas Gabigol pegou apenas 2 anos de gancho.

O caso ocorreu no Ninho do Urubu, CT do Flamengo, em 8 de abril de 2023, e Gabigol foi denunciado pela demora em realizar o exame e pelo não cumprimento das instruções necessárias para a realização do exame.

O antidoping surpreso costuma ocorrer sem aviso prévio nos centros de treinamentos dos clubes e é realizado pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD). No dia do teste, Gabigol não foi fazer o exame antes do treino, treinou normalmente e saiu para almoçar sem dar satisfação à equipe, tratou a equipe responsável pelo exame com desrespeito e não seguiu os procedimentos de coleta.

O atacante disse que vai recorrer juntamente com a diretoria de seu clube na Corte Arbitral do Esporte, um tribunal da Fifa que fica na Suíça.