Dani Alves pode ficar anos em liberdade provisória antes que os recursos sejam julgados

A controversa decisão da Justiça de Barcelona de permitir que o jogador brasileiro Dani Alves avance para liberdade provisória pode culminar com o cumprimento de maior parte de sua pena em casa, aguardando que todos os recursos e trâmites se esgotem, o que segundo a imprensa espanhola, pode levar anos.

Dani Alves foi condenado em fevereiro pelo estupro de uma jovem a quatro anos e meio de prisão em regime fechado. Menos de dois meses após a condenação, a defesa entrou com recurso, aceito pela Justiça, para que ele aguarde a sentença final em liberdade. A Justiça determinou que ele pague uma fiança milionária, de um milhão de euros (cerca de R$ 5,4 milhões) e cumpra uma série de exigências, entre elas entregar seus passaportes brasileiro e espanhol e permanecer a mais de 1 km de distância da vítima, de sua casa e de seu local de trabalho.

Mas, de acordo com a imprensa da Espanha, os tribunais do país priorizam o julgamento dos recursos de causas onde os acusados estão presos, e com o jogador brasileiro livre esse processo pode se arrastar por anos, até por que após os recursos para discutir a liberdade provisória devem ser analisados os recursos para discutir a pena, já que o Ministério Público havia pedido 9 anos e a vítima, 12 anos de cadeia e ambos prometeram pedir a revisão da pena.

Até o final da manhã desta quinta-feira, porém, Dani Alves ainda não tinha pago a indenização. O ex-jogador enfrenta um problema de caixa, já que seu dinheiro no Brasil está bloqueado pela Justiça brasileira e na Espanha, pela Justiça espanhola. Especula-se que mais uma vez o pai do atacante Neymar poderia vir em seu socorro e fazer um empréstimo para que ele deixe o presídio de Brians 2 ainda nesta quarta, embora o prazo diário para o depósito seja 14h40 (horário local) e já tenha expirado.