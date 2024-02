Em crime bárbaro, criança de 12 anos é vítima de estupro coletivo em aldeia indígena

Uma criança, de 12 anos, foi vítima de estupro coletivo praticado por seis homens em aldeia indígena na madrugada do último domingo (25).

Como detalhado pelo site Catve, o caso chocante aconteceu na cidade de Espigão Alto do Iguaçu, no centro-sul do Paraná.

O cacique acionou o Conselho Tutelar e denunciou o crime. Os seis infratores eram da mesma aldeia e praticaram os abusos enquanto ingeriam bebidas alcoólicas, de acordo com a Polícia Civil.

Ainda segundo a PC, a vítima foi encaminhada ao hospital e, em seguida, realizou exames do corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML).

A menina também deve passar por escuta especializada - procedimento de entrevista que ocorre em casos de violência contra criança ou adolescente, com objetivo de garantir proteção e cuidado.

Ainda de acordo com o site, as seis prisões em flagrante foram convertidas em prisões preventivas. O caso segue sob investigação da Polícia Civil do Paraná.

Com informações do site Catve