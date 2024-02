“Eu paralisei, comecei a tremer”: mascote do Internacional é acusado de importunação sexual contra repórter

A repórter Gisele Kumpel, do Canal Monumental, registrou um boletim de ocorrência no qual acusa o homem que trabalha como mascote do time do Internacional de importunação sexual durante o famoso jogo do Gre-Nal, no último domingo, no estádio Beira Rio, em Porto Alegre. A notícia é do G1.

Segundo ela, o mascote a abraçou e a beijou sem consentimento durante a partida de futebol. Ela relatou no registro da ocorrência que o homem vestido de saci se aproximou dela durante a partida e no momento do terceiro gol do Internacional, partiu para cima dela, agarrando-a sem consentimento.

“Quando sai o gol, em vez de comemorar com a torcida, ele vem e para do meu lado. Eu estava relatando o lance para o canal e ele vem e me abraça de lado. Fecha os dois braços em mim e fica alguns segundos. E ele, com a máscara, vem para me dar um beijo. Senti o suor dele em mim e o barulho do beijo”, disse à polícia.

A repórter disse que ficou constrangida e paralisada. “Comecei a tremer. Começou a me dar uma crise de pânico, de angústia. Eu paralisei”, disse. Após o ocorrido, ela buscou orientação na Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos (ACEG) e foi orientada a registrar o boletim de ocorrência contra o funcionário.

O Sport Club Internacional emitiu um comunicado oficial sobre o assunto:

“Sobre os fatos registrados no Juizado do Torcedor e Posto da Polícia Civil do Beira-Rio após o clássico deste domingo, o Internacional informa que, como habitual, disponibilizará imagens do seu circuito de monitoramento para a elucidação dos casos.

Tanto as ocorrências de arremessos de cadeiras oriundas da torcida visitante, que atingiram torcedores do Internacional, quanto a denúncia registrada por profissional da imprensa serão acompanhadas pelo Clube para a adoção das medidas cabíveis.”