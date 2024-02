Adolescente é apreendido após enforcar e maltratar cão durante live, em Goiás; animal foi resgatado

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Civil após aparecer em uma live enforcando um cachorro com uma corda, em Rio Verde, em Goiás. De acordo com a corporação, ele fazia parte de grupo de aplicativo que promovia apologia a crimes de ódio e mortes. Durante a transmissão ao vivo, uma voz, atribuída ao líder do grupo, dava ordens para o menor maltratar o animal.

A apreensão ocorreu no último sábado (24). Além do adolescente que aparecia na live, outro menor que estava na residência também foi levado para a delegacia.

O delegado Guilherme Carvalho, responsável pelas investigações, explicou ao site G1 como funciona o aplicativo do qual eles faziam parte. “Esses grupos possuem uma pirâmide de autoridade. Existe o líder desse grupo e conforme você vai cumprindo algumas tarefas você vai ascendendo no grupo. Vai tudo quanto é tipo de tarefa criminosa, desde os maus-tratos a animais até coisas mais pesadas”, disse.

O investigador ressaltou que o Conselho Tutelar de Rio Verde foi acionado e os dois adolescentes foram levados para um abrigo, onde aguardaram pelos responsáveis. O menor que apareceu na transmissão ao vivo vai responder por ato infracional análogo ao crime de maus-tratos contra animais.

O cachorro foi resgatado pelos policiais e, apesar dos maus-tratos, estava fora de perigo. Na casa os agentes ainda apreenderam equipamentos eletrônicos, que serão periciados para tentar rastrear o grupo criminoso.

