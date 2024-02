Caixa divulga editais de concurso com mais de 4 mil vagas e salários que chegam a R$ 14,9 mil

A Caixa Econômica Federal divulgou nesta quinta-feira (22) dois editais de um concurso público que visa preencher mais de 4 mil vagas de nível médio e superior. Os salários variam de R$ 3,7 mil a R$ 14,9 mil. Os interessados poderão se inscrever pela internet a partir do próximo dia 29.

O primeiro edital oferece 2 mil vagas para o cargo geral de técnico bancário novo, sendo 1,6 mil imediatas e outras 400 para cadastro de reserva. As oportunidades de trabalho estão espalhadas nos 26 estados brasileiros, além do Distrito Federal.

Já para o cargo na área de TI, são 2 mil vagas, sendo que 1,6 mil são imediatas e as demais para reserva. Os postos de trabalho ficam nos estados do Amazonas, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, além do Distrito Federal.

Para ambos os cargos, que têm remuneração inicial de R$ 3.762, os candidatos devem ter Ensino Médio completo. (Clique aqui para acessar o primeiro edital).

Já o segundo edital traz 28 vagas para o cargo de médico do trabalho, com salário de R$ 11.186, e engenheiros de segurança do trabalho, com remuneração de R$ 14.915. Ambas as funções exigem nível superior. (Clique aqui para acessar o segundo edital)

Além dos salários, os aprovados receberão benefícios como assistência à saúde, previdência complementar, auxílio-alimentação e refeição, vale-transporte, auxílio-creche, entre outros.

Inscrições e provas

Os candidatos poderão se inscrever no site da Fundação Cesgranrio, a organizadora do certame, a partir das 10h do dia 29 de fevereiro até as 16h de 25 de março.

Já as provas, que terão questões objetivas de conhecimentos gerais e específicos, além da redação, serão aplicadas no dia 26 de maio. Os resultados finais devem sair no mês de agosto.

