Agressão, estupro e cárcere: jovem diz que foi atacada durante festa de influenciadores, em SP

Geovana Pontes, de 19 anos, denuncia ter sido atacada por homens durante festa de influnciadores, no interior de SP (Reprodução/Instagram)

A Polícia Civil investiga denúncias de estupro, abuso sexual, agressão e cárcere privado ocorridas durante uma festa que reuniu influenciadores digitais, em Igaratá, no interior de São Paulo. A influencer Geovana Pontes, de 19 anos, afirma que ela e uma amiga foram dopadas e atacadas por homens que estavam no evento. A jovem postou um vídeo em seu Instagram, onde apareceu ferida e ensanguentada (assista abaixo).

A festa em questão ocorreu no fim de janeiro deste ano, em um imóvel alugado em um condomínio de luxo. Geovana contou à polícia que ela e uma amiga, que também é influencer, foram convidadas para o evento exatamente por conta da área de atuação e ambas viajaram do Paraná para o interior paulista.

A jovem afirma que ela a amiga foram dopadas, agredidas e obrigadas a manter relações sexuais com os influencers que estavam presentes. Elas foram impedidas de deixar o local por algum tempo. Depois de conseguiram sair, ela procurou a polícia e denunciou ter sido vítima de estupro, injúria, ameaça e lesão corporal.

Em entrevista à RecordTV, Geovana detalhou como foi o ataque sofrido. “Não tinha comida, não tinha sinal [de celular], não tinha nada. Não tinha nem como eu sair. Ninguém entrava e ninguém saía da casa”, relatou a jovem. “Um [dos influenciadores] me pegou pelo pescoço e me deu um soco na boca. Foi na hora que caí com tudo para trás, e outros dois ficaram falando: ‘É, bate mesmo, “é isso, aí’, ‘é isso que vocês merecem’”, lembrou a influencer.

A Polícia Civil informou que o caso segue em investigação sigilosa. “Requisições policiais foram emitidas, e devido a uma nova denúncia de abuso sexual, foi solicitado outro exame ao Instituto Médico Legal (IML)”, destacou a corporação.

“Os envolvidos estão sendo identificados pela equipe para serem qualificados e intimados. Da mesma forma, as vítimas serão ouvidas para contribuir no esclarecimento dos fatos. As investigações continuam em andamento sob sigilo”, ressaltou a polícia.

