Deolane Bezerra vira alvo de investigação após postar foto usando colar de traficante; entenda

Deolane Bezerra posta foto com cordão de chefe do tráfico da Maré e vira alvo de investigação policial (Reprodução/Redes sociais)

A Polícia Civil investiga a ligação da advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra com traficantes do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Tudo começou depois que ela esteve em uma festa e postou uma série de stories em seu Instagram, na madrugada de quarta-feira (14), quando apareceu usando um cordão de ouro que seria de Thiago da Silva Folly, conhecido como “TH”, que é o líder do tráfico local.

Nas postagens, Deolane diz: “Fui no Complexo da Maré ontem, estava lá no baile da Disney. Fui bem recebida, não gastei um real. Tirei foto com geral, com cordão, sem cordão, botaram o cordão em mim, tiraram, e pocas, eu sou isso”, contou a influencer.

Após ver as imagens, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), que tem um inquérito aberto para apurar a atuação da quadrilha do Terceiro Comando Puro (TCP), liderada por “TH”, instaurou uma investigação para apurar qual a ligação de Deolane com os traficantes.

“Queremos entender quem a convidou, se recebeu para fazer presença VIP, explicar essa relação dela e da irmã com o TH. Ambas aparecem em várias imagens com o cordão do criminoso”, disse o delegado Rodrigo Coelho, titular da DRE, em entrevista ao site G1.

A advogada ainda não se pronunciou após a repercussão por aparecer com o cordão que seria do traficante e sobre o inquérito policial.

Em 2022, Deolane foi investigada pela polícia por suspeita de lavagem de dinheiro e chegou a ter carros apreendidos durante uma operação. No entanto, ela acabou sendo inocentada das acusações.

Quem é Deolane Bezerra?

A advogada pernambucana, que tem 34 anos, ficou nacionalmente conhecida em 2021, quando seu marido, o funkeiro MC Kevin, morreu. Ela passou a acumular seguidores nas redes sociais e a chamar atenção com seu jeito desbocado.

Depois de ganhar fama, ela participou do reality show “A Fazenda”, da RecordTV. Atualmente, ela é seguida por quase 20 milhões de pessoas apenas em seu Instagram.

