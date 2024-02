Engenheiro morre após ser esfaqueado em assalto depois de festa de Carnaval, em Pernambuco

A Polícia Civil investiga a morte do engenheiro de petróleo Talles do Couto Lemgruber Kropf, de 35 anos, que foi esfaqueado durante um assalto em Recife, em Pernambuco, na madrugada de quarta-feira (14). Ele viajava com amigos e tinha acabado de voltar de uma festa de Carnaval, quando foi atacado por um criminoso. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Kropf era natural do Rio de Janeiro e estava em Recife a turismo. Após voltar de uma festa, ele teria ido sozinho a um bar na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, no bairro de Boa Viagem, perto do hotel onde estava hospedado. Ele mandou uma mensagem à 0h25 e, quase uma hora depois, os amigos receberam a informação de que ele tinha sido vítima de um assalto e estava ferido. O celular do engenheiro não foi encontrado.

“Por volta da 1h20 chegou a notícia de que ele estava caído. Minha amiga, que é médica, foi lá tentar socorrer, e a Polícia Militar chegou”, contou o engenheiro de produção Reinaldo Mendes Júnior, amigo da vítima, em entrevista ao site UOL.

Conforme o amigo, Kropf estava consciente quando foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e chegou a dizer onde estava hospedado. Ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Imbiribeira, após avaliação da amiga médica, mas morreu pouco depois de dar entrada.

“O paciente deu entrada em estado grave, em parada cardiorrespiratória, com história de lesão por arma branca em hemitorax esquerdo, apresentando sangramento intenso. Foram realizadas as manobras de reanimação, compressão do ferimento e cuidados gerais, mas não houve retorno da circulação espontânea”, destacou a unidade de saúde.

O amigo contou que a vítima estava em Recife desde domingo (10), depois de uma passagem por Salvador, na Bahia. “Levaram o celular dele, mas não sabemos quem foi, nem quantas pessoas. Não sabemos de nada, não tem câmera de segurança”, lamentou Júnior.

O caso é investigado pela Polícia Civil como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. “O fato já está em investigação e segue até a completa elucidação do ocorrido”, informou a corporação, sem revelar detalhes sobre possíveis suspeitos.

