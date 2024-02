Ex-Globo, jornalista Nathalia Santos é baleada ao sair da Marquês de Sapucaí, no RJ: “Tive medo”

Jornalista Nathalia Santos, ex-integrante do programa 'Esquenta!', com Regina Casé, foi baleada em tentativa de assalto, no RJ (Reprodução/Instagram)

A jornalista Nathalia Santos, ex-integrante do programa “Esquenta!”, da TV Globo, foi baleada em uma tentativa de assalto ao sair da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, na madrugada de segunda-feira (12). Ela estava com o marido em um táxi, quando criminosos se aproximaram atirando. A vítima foi atingida por um disparo no quadril e teve que passar por uma cirurgia, mas está fora de perigo.

“Tive medo do que poderia acontecer comigo. Como mãe, pensamos sempre nos nossos filhos em primeiro lugar, mas, graças a Deus, fui socorrida rapidamente e muito bem acolhida por toda a minha família, amigos e equipe”, disse Nathalia, que é deficiente visual e costuma compartilhar em suas redes sociais as suas perspectivas e desafios diários.

A equipe da jornalista divulgou uma nota confirmando a tentativa de assalto, mas destacando que ela se recupera bem após a cirurgia.

“Na madrugada do último domingo pra segunda-feira (12), ao retornar do Sambódromo da Marquês de Sapucaí, Nathalia Santos sofreu juntamente a seu esposo uma tentativa de assalto, os dois estavam dentro de um táxi que foi alvejado por dois tiros, um deles infelizmente atingiu Nathalia no quadril, que precisou passar por cirurgia e no intuito de tranquilizar a todos, informamos que o procedimento foi um sucesso. Nathalia está bem emocionalmente e, fisicamente, ainda com algumas dores - tudo dentro do previsto”, destacou a assessoria.

A Polícia Civil foi procurada, mas ainda não se pronunciou a respeito das investigações da tentativa de assalto. O marido da jornalista não ficou ferido.

Nathalia integrou o “Esquenta!”, comandado por Regina Casé, entre os anos de 2013 e 2016. Depois disso, ela também atuou como assistente de direção da novela “Todas as Flores”, do Globoplay, que também abordava a questão da deficiência visual.

