Resultado Lotofácil 3022: sorteio desta segunda paga R$ 1,7 milhão

O apostador que acertar as quinze dezenas da Lotofácil nesta segunda-feira pode levar para casa um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Lotofácil desta segunda-feira:

06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 25

Sorteio anterior

Duas apostas faturaram o prêmio da Lotofácil do sábado, de acordo com a Caixa Econômica Federal. Os sortudos ganhadores fizeram suas apostas nas cidades de Guarulhos e Jardinópolis, em São Paulo, e cada um deles vai levar para casa R$ 569.167,52.

Na faixa dos 14 acertos, 584 apostas faturaram R$ 583,86. Já entre as apostas que acertaram 13 números, foram 13.324, cada uma delas recebeu prêmio individual de R$ 30,00.

Quina paga R$ 1,45 milhão; veja o resultado do sorteio de hoje

A Quina está com seu prêmio principal acumulado e o apostador que acertar as cinco dezenas nesta segunda-feira vai levar para casa um prêmio estimado R$ 1,45 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Quina são:

26, 39, 43, 59, 80