Por que dono de padaria em São Paulo ameaçou cliente que usava notebook?

Dono da padaria em Barueri discute com cliente por causa do notebook (Reprodução)

Imagens veiculadas pelos principais jornais do país mostraram o proprietário de uma padaria em Barueri, na Grande São Paulo, ameaçando verbalmente e tentando agredir um dos clientes com um pedaço de madeira, na última quarta-feira.

“Eu vou te pegar. Eu vou matar esse cara. Para de filmar, p***. Me solta. Eu vou te achar, eu vou pegar vocês dois. Se eu vir essa filmagem em algum lugar, eu vou matar vocês. O cara é um pilantra”, disse Silvio Mazzafiori, de 65 anos, enquanto perseguia o empresário Alan Barros, de 32 anos.

O motivo das ameaças seria o fato do empresário ter ignorado a placa coloca sobre as mesas do estabelecimento que contém o seguinte comunicado:

“É proibida a permanência e utilização de notebooks, tablets e demais aparelhos eletrônicos para trabalho remoto ou reuniões, sejam elas online ou presenciais”.

Confiram o ótimo atendimento do dono da Padaria Bethaville no bairro Bethaville em Barueri, São Paulo.



Depois a galera ainda fica com aquele papo de AINNN APOIE O COMÉRCIO LOCAL KKKKKKKKKK



Parte 1 pic.twitter.com/QiDWoXCh15 — GDO MEMES 🐸 (@gdomemes27) February 3, 2024

Barros, que vive em Dubai, disse que nos Emirados Árabes é comum trabalhar em cafés e não imaginou que isso poderia causar tanto problema com o dono do estabelecimento. Ele disse que não notou o comunicado sobre a mesa e se sentiu humilhado com a situação.

O Procon-SP alerta que a proibição de usar aparelhos na mesa é permitida, desde que informada ao cliente, mas o caso específico da ameaça, que é crime, será investigada pela delegacia de Barueri.

Dono de padaria em Barueri ameaça cliente, mas é rico, branco e tem a polícia como guarda protetora. Então, pode tudo, né? pic.twitter.com/wqphfjA7UN — Lia De Sousa (@LiaDeSousa1) February 3, 2024

Em um outro caso exposto nas redes sociais em 2018, o dono da padaria expôs a outra consumidora seu ponto de vista. Ela usava um tablet na padaria no momento em que foi abordada por Mazzafiori:

“Desculpa, a senhora está pagando pelo erro dos outros, mas as padarias estão virando um escritório e fica ruim isso para quem investe tudo o que eu investi, para deixar as pessoas ficarem aqui dentro usando como escritório”, justificou na época,