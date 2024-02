Dono de oficina e funcionário são indiciados por morte de quatro jovens dentro de BMW, em SC

A Polícia Civil indiciou o dono de uma oficina mecânica de Aparecida de Goiânia, em Goiás, e um funcionário dele, pelas mortes de quatro jovens encontrados desacordados dentro de uma BMW/320i, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Segundo a investigação, houve ruptura em uma peça instalada no veículo de “modo precário” e isso gerou uma intoxicação por monóxido de carbono nas vítimas.

Gustavo Pereira Silveira Elias, de 24 anos, Tiago de Lima Ribeiro, de 21, Karla Aparecida dos Santos, de 19, e Nicolas Kovaleski, de 16, foram encontrados desacordados dentro do carro na manhã do dia 1º de janeiro deste ano. Eles tinham passado o Réveillon na praia e seguiram até uma rodoviária, onde pretendiam esperar a melhora do fluxo de trânsito. Os jovens permaneceram dentro do veículo com o ar-condicionado ligado e morreram.

A investigação descobriu que o cano de escape que sai do motor estava desencaixado. A BMW tinha passado por uma modificação para aumentar o ronco na oficina de Aparecida de Goiânia, em julho do ano passado.

Conforme a polícia, a peça instalada no carro substituiu o catalisador do veículo e foi “produzida e montada de forma precária e divergente dos padrões de qualidade do fabricante”. Assim, o dono da oficina e o funcionário que fez a instalação da peça foram indiciados por quatro homicídios culposos, quando não há intenção de matar.

O advogado David Soares, que defende os indiciados, afirma que eles são inocentes e que a troca de escapamento foi feita por uma empresa terceirizada, já que a oficina é uma “loja especializada em estética automotiva”. Porém, ele não soube indicar quem é a empresa responsável pela instalação e nem mesmo onde a peça foi comprada.

Agora, a polícia enviou a conclusão do inquérito para o Ministério Público, que vai decidir se oferece ou não denúncia contra os indiciados.

Jovens foram encontrados desacordados dentro de uma BMW/320i, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina (Reprodução/Felipe Salles/NSC TV)

Relembre o caso

Um vídeo de câmeras de segurança mostrou o momento em que os quatro jovens, que foram encontrados desacordados dentro de uma BMW/320i e morreram em seguida, chegaram até a rodoviária de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, na madrugada do dia 1º de janeiro deste ano.

Nas imagens, um deles aparece caminhando com dificuldade fora do veículo, levantando os braços para cima, como se estivesse passando mal. Depois, uma mulher é retirada do carro por uma pessoa e se senta em um degrau próximo à entrada da rodoviária (assista abaixo). Logo depois, eles voltaram ao veículo e morreram.

O circuito de monitoramento por vídeo da rodoviária de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, registrou o momento em que o carro BMW chega com os quatro mineiros encontrados mortos nessa segunda-feira (1º). Nas imagens, é possível ver Gustavo Pereira Silveira Elias, de 24 anos,… pic.twitter.com/60QfIMfvcs — O Tempo (@otempo) January 3, 2024

Conforme o delegado Bruno Effori, responsável pelas investigações, os jovens ficaram cerca de quatro horas dentro do carro ligado com o ar-condicionado funcionando. A namorada de um deles, que tinha ficado fora do veículo, foi quem encontrou o grupo desacordado.

“O cano de escape sai do motor e corre por debaixo do veículo e sai na parte traseira. Essa conexão do cano está rompida, na verdade não é uma perfuração, mas um deslocamento. Então, ao invés de sair o monóxido de carbono lá atrás do veículo, grande parte ficava dentro do capô, solto. E o ar-condicionado jogava para dentro do veículo”, explicou o delegado.

De acordo com os peritos, os quatro morreram de intoxicação por monóxido de carbono, substância sem cheiro que causa asfixia. No corpo dos jovens, de acordo com a perícia, a saturação de monóxido de carbono era superior a 50%.

Os peritos também disseram que gás invadiu o interior do carro e matou os ocupantes devido a quatro modificações peitas no carro, como a troca do catalisador e escapamento sem passar por abafadores, que fez com que o monóxido entrasse no carro, que estava totalmente fechado e com ar-condicionado ligado. A lenta aspiração do gás fez com que os jovens começassem a passar mal e morressem.

