Cortado e queimado: menino venezuelano que sumiu é encontrado morto na Zona Sul de SP

A Polícia Civil investiga a morte do menino venezuelano Keiner Geremias Caraballo Marcano, de 7 anos, que foi encontrado cortado e queimado, em Parelheiros, na Zona Sul de São Paulo. A criança estava desaparecida desde o último dia 27, quando brincava em um campo de futebol e não foi mais vista. O corpo foi achado na tarde de quarta-feira (31), já em estado de decomposição.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a família do garoto registrou o desaparecimento dele no dia 29 de janeiro. Na ocasião, um tio contou que Keiner brincava em um campo de futebol com outras crianças, por volta das 16h do dia 27, quando a avó foi procurá-lo e não o encontrou.

Os parentes aguardaram até aquela noite para ver se Keiner aparecia e, como ele não voltou para casa, eles passaram a fazer buscas na região e a alertar os vizinhos sobre o desaparecimento. Porém, só denunciaram o caso a polícia dois dias depois do sumiço.

Keiner morava no Brasil há dois anos. Ele vivia com a avó e o tio, sendo que a mãe dele mora no Amazonas. A família chegou a divulgar nas redes sociais foto e informações sobre a última roupa que a vítima usava para tentar localizá-la. No entanto, o corpo do garoto foi achado em um campo aberto, na Rua Ipê Roxo, após buscas com ajuda de cães farejadores.

Ainda segundo a SSP-SP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso e solicitou exames periciais para atestar as causas da morte. Ainda não há confirmações se já foi identificado algum suspeito pelo crime.

