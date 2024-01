Sinais de violência: polícia apura morte de mulher trans encontrada sobre trilhos de trem, no RJ

Mulher trans Manu Diniz, de 24 anos, foi encontrada morta com sinais de violência em uma linha férrea em Bangu, na Zona Oeste do RJ (Reprodução/Arquivo pessoal)

A Polícia Civil investiga a morte da mulher trans Manu Diniz, de 24 anos, que foi encontrada em uma linha férrea em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. De acordo com a investigação, o corpo tinha hematomas, cortes e ela estava com os dentes quebrados. No momento do enterro, a família usou o nome de batismo da jovem e foi acusada de transfobia (entenda mais abaixo).

Manu desapareceu na noite do último dia 28 de dezembro, quando teria sofrido um surto psicótico. Uma amiga que morava com ela disse à polícia que a jovem tentou agredi-la e a ameaçou com uma faca. Depois disso, teria pulado do 2º andar do prédio e sumido.

O desaparecimento foi registrado no dia 30 de dezembro. Porém, na ocasião, o corpo dela já estava no Instituto Médico Legal (IML) aguardando por identificação. Os familiares estiveram no local na última terça-feira (2) e fizeram o reconhecimento. O laudo da necropsia apontou que a causa da morte doi traumatismo craniano.

Após a confirmação da morte de Manu, o caso foi encaminhado para a 34ª Delegacia de Polícia de Bangu. Até a manhã desta sexta-feira (5), no entanto, nenhum suspeito pelo crime havia sido identificado.

A deputada Dani Balbi (PCdoB), que é a primeira transexual da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), falou sobre a morte de Manu nas redes sociais e disse que busca por justiça.

“Manu ter perdido a vida em mais um crime de ódio contra pessoas trans é de dilacerar nossos corações. Sem os dentes, arranhada, jogada numa linha férrea. Quando o Brasil irá nos ver como pessoas? Não aguentamos mais tanta insegurança, tanta violência. É muita dor”, escreveu a deputada.

“Não vou descansar até que as investigações encontrem quem fez isso com ela. Não podemos continuar deixando esses índices subirem. É uma VERGONHA o Brasil ser o país que mais mata transexuais e travestis no mundo. Não há nada para comemorar se já estamos iniciando o ano assim”, lamentou a parlamentar.

Denúncia de transfobia

O corpo de Manu foi enterrado no Cemitério de Campo Grande, na Zona Oeste do RJ, na quarta-feira (3), sob protestos de ativistas da causa LGBTQIA+. Eles reclamavam do fato da vítima ter sido sepultada com a identificação de batismo, masculina, sendo que há anos ela era tratada no feminino.

Os amigos disseram que a jovem tinha, inclusive, feito a mudança dos seus documentos e acusavam a família dela de transfobia, que é o preconceito com pessoas trans.

Um parente de Manu fez postagem nas redes sociais se defendendo, dizendo que ela nunca se apresentou como mulher para família. Por isso, a enterraram com nome de batismo.

