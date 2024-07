Resultado Mega-Sena 2753: veja os números sorteados nesta quinta-feira

O concurso 2753 da Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira (25) um prêmio acumulado estimado em R$ 64 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

ANÚNCIO

Veja os números sorteados para a Mega-Sena nesta quinta-feira, 25 de julho:

06, 26, 31, 46, 52, 55

Quer receber as notícias atualizadas das loterias em tempo real pelo Whatsapp? Clique aqui

SORTEIO ANTERIOR

Não houve ganhadores no sorteio de terça-feira da Mega-Sena e o prêmio principal acumulou. Sessenta e cinco apostas fizeram a quina e cada uma delas levou para casa R$ 51.676,02. Na faixa dos quatro acertos, 4.346 apostas ganharam, cada uma, R$ 1.104,11.

COMO APOSTAR NA MEGA-SENA

Para concorrer na Mega-Sena, basta preencher um volante com entre 6 a 20 números entre os 60 disponíveis. Ganha quem acertar os seis números sorteados pela Caixa. A aposta simples custa R$ 5, mas se o apostador optar por marcar mais números na aposta pode subir substancialmente e chegar R$ 193.8000, no caso da aposta com 20 números.

O apostador pode ainda optar pela Surpresinha ou pela Teimosinha. Na primeira, o sistema da Caixa preenche aleatoriamente o volante e na segunda o jogo é repetido por vários concursos consecutivos.