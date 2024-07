Jovem esfaqueia e arranca olho do avô no litoral de SP; idoso de 77 anos foi socorrido em estado grave

Neto atacou avô com facadas em apartamento e arrancou um dos olhos do idoso, em Santos, no litoral de São Paulo

Um jovem de 18 anos atacou com facadas o avô, de 77, dentro do apartamento em que moram em Santos, no litoral de São Paulo. A vítima sofreu cortes em diversas partes do corpo, teve um dos olhos arrancado e ainda ficou com o rosto desfigurado, sendo socorrida em estado grave. O rapaz também foi hospitalizado para avaliação de um psiquiatra sobre um possível surto psicótico.

ANÚNCIO

O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (24) no imóvel localizado na Rua Frei Francisco Sampaio, no bairro Aparecida. Vizinhos ouviram a confusão e chamaram a Polícia Militar, que encontrou o rapaz ainda descontrolado. Ele precisou ser contido com uma arma de choque.

O idoso, que estava bastante ferido, contou que o neto tentou matá-lo. Ele foi levado ao Pronto-Socorro da Santa Casa de Santos, onde ficou internado com quadro considerado grave.

O apartamento da família estava completamente revirado, com vários móveis jogados, além de marcas de sangue em vários cômodos. A PM diz que a cena mostra que o idoso lutou com o neto durante o ataque.

O rapaz foi detido e inicialmente levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Zona Leste, onde permaneceu internado para avaliação com médico psiquiatra. Ele precisou receber sedativos para se manter calmo.

“Sabemos que é uma família que vivia normalmente, sem grande desavenças. Esse rapaz de 18 anos vivia com a mãe e o avô nesse apartamento. Teve um episódio marcante recentemente na família que foi a morte da avó. Hoje, o síndico e os vizinhos ouviram um barulho grande vindo do apartamento. No local, as autoridades policiais compareceram e peritos foram ao apartamento. Lá eles acharam muitas garrafas de bebida e encontraram um computador totalmente tomado de sangue”, contou a delegada Liliane Lopes Doretto, responsável pelas investigações, em entrevista ao “Santa Portal”.

A investigadora ressaltou que a faca usada no ataque não foi encontrada no apartamento. “Não vimos nenhuma faca no local, não sabemos quais objetos foram usados para praticar essas lesões no avô, que está internado em estado grave”, destacou.

O caso foi registrado no 3° Distrito Policial de Santos como tentativa de homicídio.