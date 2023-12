Pix automático estará disponível em outubro de 2024; saiba como a modalidade vai funcionar

O Pix automático estará disponível a partir do dia 28 de outubro de 2024. De acordo com o Banco Central do Brasil (BC), essa modalidade vai permitir que o cliente faça o agendamento de pagamentos regulares, como conta de luz e água, além de compromissos parcelados, como empréstimos, condomínios, mensalidades de escolas ou academias, por exemplo.

Atualmente, a rede bancária oferece esse serviço por meio do débito automático. Porém, para que uma empresa ofereça a modalidade aos clientes, ela precisa ter um convênio com cada instituição financeira. Já para o Pix automático bastará fazer um único acordo com um banco.

Assim, o BC acredita que o alcance será muito maior, já que as empresas poderão oferecer a possibilidade de pagamento automático via Pix para todas as pessoas que usam o Pix, independentemente do banco no qual elas são correntistas.

Para pessoas físicas, o Pix automático não terá cobrança de tarifa. Já para as empresas, a cobrança ocorrerá em livre negociação, ou seja, dependerá do acordo feito com o banco.

Ainda de acordo com o BC, os bancos serão obrigados a ofertar a modalidade para os clientes. Já para as empresas, cada instituição vai definir se quer ou não oferecer esse serviço.

“Do ponto de vista do pagador, após concedida a autorização, o Pix automático será uma forma de pagamento transparente, o que trará comodidade e uma excelente experiência, acabando com a probabilidade de um pagamento não ser efetuado por esquecimento. Já do lado do recebedor, o Pix automático tem o potencial para reduzir a inadimplência e otimizar o processo de cobrança, além de viabilizar uma ampliação da base de clientes dada a penetração do Pix”, explicou o o chefe do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro, Angelo Duarte.

Pix agendado recorrente

O Banco Central ainda detalhou como vai funcionar o Pix agendado recorrente, que também será obrigatório a partir de outubro de 2024. Ele se assemelha a uma transferência e poderá ser utilizado para pagamento entre pessoas físicas.

No caso, poderão ser feitos pagamento de mesadas, aluguel, doações, prestações de serviços, entre outros. Atualmente alguns bancos já oferecem essa modalidade, mas não de maneira obrigatória.