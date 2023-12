VÍDEO: Adolescente rouba Camaro e é perseguido por helicóptero da polícia em ‘cena de filme’; veja

Um adolescente de 17 anos que roubou um Camaro foi apreendido após uma perseguição cinematográfica, na Zona Leste de São Paulo. Um vídeo mostra o momento em que ele era acompanhado pelos policiais militares que, com ajuda de um helicóptero, o cercaram no cruzamento da Avenida do Estado com a Rua Ibitirama, na Vila Prudente (assista abaixo).

Cenas de Filme: perseguição a camaro amarelo roubado em São Paulo viraliza pic.twitter.com/5faRRnBUhu — Diario do Brasil Notícias (@diariobrasil_n) December 4, 2023

O caso aconteceu na noite de sábado (2). Segundo a Polícia Militar, o menor roubou um casal que circulava com o veículo de luxo na Avenida do Taboão, no bairro Taboão, em São Bernardo do Campo. Além de levar vários pertences das vítimas, ele fugiu com o Camaro amarelo.

A perseguição começou depois que uma equipe da corporação viu o veículo circulando em alta velocidade e constatou que ele tinha queixa de roubo. Foi dada ordem de parada, mas o menor não obedeceu e fugiu. Assim, passou a ser perseguido por diversas ruas e, com a ajuda do Helicóptero Águia, foi cercado e apreendido.

O caso foi registrado como roubo e localização/apreensão de veículo pelo 56º Distrito Policial da Vila Alpina. O adolescente foi encaminhado à Fundação CASA, onde permanece apreendido.

