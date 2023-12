Feminicídio: PM dá cinco socos no rosto da esposa e a executa com três tiros em SP

O policial militar Thiago Cezar de Lima foi preso em flagrante neste domingo após matar a esposa com três tiros no meio da rua, em Perus, zona norte de São Paulo, durante uma briga que acabou sendo gravada pelas câmeras de segurança de um comércio local.

Ainda não se sabe os motivos da briga entre o casal, mas as imagens das câmeras mostram Erika Satelis Ferreira parando o carro e tentado tirar o marido do banco de trás do carro. Ele sai forçado, mas parte para cima da mulher e dá cinco socos no rosto dela, depois saca a arma e dá três tiros na esposa, matando-o no local.

O policial entra no carro e sai com o carro, mas minutos depois volta e a coloca dentro do veículo e leva a esposa ao hospital, onde os médicos confirmam a morte de Erika.

No boletim de ocorrência, consta que Thiago confessou ter matado a esposa após uma discussão, mas disse que ela tinha tentado pegar a sua arma, por isso ele atirou nela, embora as imagens mostrem que em nenhum momento ela teve qualquer reação nesse sentido, já que mal conseguia se manter de pé após ser surrada pelo marido.

Thiago foi preso por feminicídio e levado para o presídio Romão Gomes, da PM, onde vai aguardar julgamento.

Erika tinha 33 anos estava casada com Thiago há apenas seis meses. Ela tinha duas filhas de um casamento anterior.