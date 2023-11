Falsas promoções e golpes: saiba como não cair em fraudes nas compras online da ‘Black Friday’

A “Black Friday” será realizada na próxima sexta-feira (24) e já movimenta os comércios físicos e digitais com várias promoções. São oferecidos diversos descontos “atrativos”, que buscam fisgar a renda extra dos brasileiros no fim do ano, já visando as compras de Natal. No entanto, é preciso ficar alerta para não cair em golpes ou acabar levando um produto “pela metade do dobro”.

Dados da Neotrust, fonte de dados e inteligência sobre o e-commerce, neste ano, o ticket médio gasto na data aumentou para R$ 473. Esse valor representa uma aproximação do maior patamar histórico já registrado (R$ 475 reais no segundo trimestre de 2021), indicando que os consumidores estão dispostos a investir mais em suas compras.

Além do aumento no ticket médio, outra previsão da plataforma é quanto o crescimento do consumo durante a “Black Friday”, com um aumento de 12,6% nas vendas em comparação com o ano anterior.

Mas antes de sair gastando todas as economias, o advogado Francisco Gomes Júnior, presidente da Associação de Defesa de Dados Pessoais e do Consumidor (ADDP) e especialista em direito digital, elaborou um guia para que os consumidores fujam dos golpistas.

“Resumindo, é importante fazer as compras com os devidos cuidados para evitar ser vítimas de fraudes e, principalmente, que seus dados pessoais sejam indevidamente ‘roubados’. O mundo digital veio para facilitar nossas vidas, mas devemos agir com responsabilidade e atenção”, ressalta Júnior.

Confira abaixo as dicas do especialista: