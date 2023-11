Enem 2023: O que levar e o que não levar nos dias de prova?

Há quatro dias da primeira parte do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que acontece nos próximos domingos, 5 e 12 de novembro, cerca de 3,9 milhões estão se preparando para realizar as provas, segundo o Inep.

Neste momento, algumas dúvidas surgem sobre o que deve ou não ser levado para o local de realização da prova. A seguir você confere algumas dicas pertinentes para não fazer feio!

Obrigatoriedades

Para realizar a prova, é preciso chegar ao local até às 13h (horário de Brasília). O exame começa a ser aplicado às 13h30.

É obrigatório levar um documento com foto e uma caneta transparente preta. Caso você não possua nenhum dos documentos aceitos (confira a lista clicando aqui), devido a roubo, furto ou perda, é preciso apresentar um Boletim de Ocorrência (B.O) 90 dias antes da prova.

Já a caneta deve ser de tinta preta, com o tubo totalmente transparente. Canetas de outras cores podem te desclassificar.

Vestimentas indicadas

É indicado roupas confortáveis para a realização da prova. Além disso, acessórios como óculos escuros, bonés, chapéus, viseiras, gorros ou similares não são permitidos, devendo ser colocados no envelope. Relógios e alarmes também são proibidos.

O que fazer com o celular?

É recomendado não levar o celular no dia da prova, mas caso seja necessário, o aparelho deve ser desligado e colocado no envelope oferecido pelo fiscal.

Alimentos

Alimentos dentro das salas de aplicação da prova são permitidos, mas é preciso ficar atento às observações.

Consuma alimentos leves e evite comidas gordurosas;

Não pule refeições;

Antes da prova, evite frituras, fast-foods, refrigerantes, refeições pesadas (feijoada, rabada, lasanhas).

Com informações de Brasil Escola.

