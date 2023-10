Motorista embriagado que atropelou e matou três idosas em SP tem prisão preventiva decretada

A Justiça converteu em preventiva a prisão de Felipe Zacarias Rodrigues, de 19 anos, que atropelou e matou três idosas no bairro Tucuruvi, na Zona Norte de São Paulo. O rapaz passou por audiência de custódia na segunda-feira (30) e vai responder por homicídio, embriaguez ao volante e tentativa de homicídio.

O atropelamento ocorreu no domingo (29). Um vídeo de câmeras de segurança mostra quando as vítimas, Leonilda Aparecida dos Santos, de 80 anos, Alcina Affonso de Franco, de 82, e Alzira Rodrigues Alves Teixeira, de 76, caminhavam pela Avenida General Ataliba Leonel para ir a missa, quando foram atingidas pelo veículo (veja abaixo).

O motorista confirmou à polícia que tinha saído de um bar, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Porém, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e depois preso em flagrante.

As três idosas, que estavam a caminho da igreja Nossa Senhora dos Prazeres quando foram atropeladas, chegaram a ser socorridas e levadas ao Hospital Sancta Maggiore, mas todas não resistiram aos ferimentos e morreram.

A Polícia Militar foi acionada logo após o atropelamento e confirmou que Rodrigues apresentava sinais de embriaguez. Ele estava acompanhado por outras duas pessoas, sendo que uma delas teve de ser socorrida com ferimentos leves.

Já o outro passageiro, que não se feriu, também confirmou à polícia que eles tinham saído de um bar. A defesa do condutor não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Luto

Em postagem nas redes sociais, a igreja Nossa Senhora dos Prazeres lamentou a morte das idosas. “É com pesar que comunicamos que no dia de hoje foram pra casa do Pai nossas irmãs Alcina, Alzira e Leonilda. Vamos entrar em oração para que Deus conforte os corações dos familiares e amigos. Que Deus as receba no Reino do Céu. Agradecemos todo o serviço que se dedicaram a nossa comunidade paroquial”, dizia o texto.

