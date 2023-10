Mistério continua: polícia tenta descobrir o que levou pai a matar filha enquanto queria atirar na ex

A Polícia Civil continua a investigar a morte da empresária Bruna Bernardes, de 23 anos, que foi baleada pelo próprio pai, em Ipameri, em Goiás. Segundo a corporação, o mecânico e ex-candidato a vereador Claudemar Bernardes da Silva, de 47, planejava matar a ex-mulher, mãe da vítima, mas foi impedido de entrar na casa e acabou baleando o genro e a filha, que não resistiu.

O caso aconteceu na noite do último sábado (28). Segundo a polícia, o mecânico foi até a chácara em que sua ex-mulher, mãe de Bruna, morava. No local, foi impedido de entrar na casa pelo genro, Max Uiller Silva, de 28 anos. Os dois discutiram e Silva atirou com uma espingarda calibre 12. Ele feriu o rapaz na região do abdômen e continuou a disparar, quando acertou Bruna no pescoço.

Mesmo ferido, Max saiu para pedir socorro. O Corpo de Bombeiros foi até o local, mas quando os socorristas chegaram a empresária já estava sem vida. Já o rapaz foi levado ao Hospital de Catalão Nasr Faiad, onde permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com quadro estável.

Silva fugiu após os disparos, mas acabou preso preso no domingo (29). “Ele confessou o crime, sabe a besteira que fez. Queria ceifar a vida da ex-esposa”, explicou o capitão da PM Wilson Martins. A ex-companheira dele não ficou ferida.

Apesar de confessar o crime, o mecânico não disse os motivos de querer matar a ex-mulher. Ele não tinha antecedentes criminais, mas, em 2021, a ex-companheira o denunciou por ameaça e solicitou uma medida protetiva.

Silva segue preso, à disposição da Justiça. A defesa dele não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Carreira política

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele foi candidato a vereador por Ipameri nas eleições de 2020 pelo partido Republicanos. O apelido usado na campanha era de Marinho, mas desistiu durante o pleito e não foi eleito. Em 2016, já tinha sido suplente pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB).

