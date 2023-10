VÍDEO: Motorista embriagado atropela e mata três idosas na Zona Norte de SP; vítimas iam para missa

Três idosas morreram após serem atropeladas por um motorista com sinais de embriaguez, no bairro Tucuruvi, na Zona Norte de São Paulo, no domingo (29). Um vídeo de câmeras de segurança mostra quando as vítimas caminhavam pela Avenida General Ataliba Leonel para ir a missa, quando foram atingidas pelo veículo (veja abaixo).

O motorista, Felipe Zacarias Rodrigues, de 19 anos, confirmou à polícia que tinha saído de um bar, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Porém, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Ele foi preso em flagrante e autuado por homicídio, embriaguez ao volante e tentativa de homicídio.

As vítimas, Leonilda Aparecida dos Santos, de 80 anos, Alcina Affonso de Franco, de 82, e Alzira Rodrigues Alves Teixeira, de 76, estavam a caminho da igreja Nossa Senhora dos Prazeres, onde acompanhariam a missa. As três foram socorridas e levadas ao Hospital Sancta Maggiore, mas todas morreram.

A Polícia Militar foi acionada logo após o atropelamento e confirmou que o rapaz apresentava sinais de embriaguez. Ele estava acompanhado por outras duas pessoas, sendo que uma delas teve de ser socorrida com ferimentos leves.

Já o outro passageiro, que não se feriu, confirmou à polícia que eles tinham saído de um bar. A defesa do condutor não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Em postagem nas redes sociais, a igreja Nossa Senhora dos Prazeres lamentou a morte das idosas. “É com pesar que comunicamos que no dia de hoje foram pra casa do Pai nossas irmãs Alcina, Alzira e Leonilda. Vamos entrar em oração para que Deus conforte os corações dos familiares e amigos. Que Deus as receba no Reino do Céu. Agradecemos todo o serviço que se dedicaram a nossa comunidade paroquial”, dizia o texto.

Os corpos das idosas serão enterrados ao longo desta segunda-feira (30) em cemitérios da capital paulista.

