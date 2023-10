Não saiu para ninguém! Lotofácil acumulou

Quem esperava botar as mãos no prêmio da Lotofácil deste sábado deu com os burros na água. Ninguém acertou as quinze dezenas sorteadas pela Caixa e o prêmio acumulou. No sorteio desta segunda-feira, quem tentar a sorte e acertar os números mágicos pode levar para casa R$ 4 milhões.

Os números sorteados ontem foram:

02, 03, 04, 05, 06

07, 08, 09, 12, 13

14, 18, 20, 23, 24

Duzentos e sessenta e oito pessoas fizeram os 14 pontos neste sorteio e cada um deles vai levar para casa R$ 1.546,28.

Todos os apostadores que fizeram 13 pontos também foram premiados. Foram 10.895 e cada um deles ganhou R$ 30.

O próximo sorteio da loteria ocorre na segunda-feira, a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Para concorrer ao prêmio, o apostador deve realizar sua aposta até às 19h. É possível apostas nas casas lotéricas, no canal eletrônico da Caixa e pelo aplicativo do banco. A aposta simples custa R$ 3.