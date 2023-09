Motorista que colidiu contra bombas em posto de combustíveis estava embriagado; três morreram

O motorista que colidiu contra duas bombas em um posto de combustíveis em Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo, estava embriagado. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu positivo. Além disso, ao ser socorrido, ele confessou que estava em um bar com a esposa e amigos e que tinha feito o consumo de bebidas alcoólicas. Três pessoas morreram no acidente.

O condutor, que tem 28 anos, também confirmou que estava em alta velocidade e que perdeu o controle da direção antes de colidir contra as bombas do posto e capotar. Um vídeo mostrou o acidente e quando as vítimas foram arremessadas para fora do carro (assista abaixo).

Três pessoas morreram e três estão em estadao grave após um acidente em Santo Amaro (SP) na madrugada deste domingo (3/9). Imagens das câmeras de segurança de um posto de gasolina mostram o momento em que um carro aparece capotando e atingindo bombas de combustíveis. pic.twitter.com/2gQqYV9VZL — CHEQUEI (@ichequei) September 3, 2023

Três pessoas morreram e outras três ficaram feridas, incluindo o motorista. Ele foi preso em flagrante por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e lesão corporal culposa, ambos em direção de veículo automotor.

O rapaz é mantido sob escolta policial no Hospital de Campo Limpo.

Relembre o caso

O acidente aconteceu na madrugada de domingo (3), na altura do número 641 da Avenida Washington Luis. A câmera de segurança do estabelecimento registrou quando o carro aparece capotando e atingindo as bombas de combustível. Um frentista que estava bem perto conseguiu correr e escapou por pouco de ser atingido.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 5h15 e enviou nove viaturas para prestar o atendimento. Chegando lá, foi constatada a morte das três vítimas e os outros três feridos foram socorridos.