VÍDEO: Carro bate contra bombas de posto de combustíveis e três morrem, na Zona Sul de SP

Um grave acidente deixou três mortos e três feridos em um posto de combustíveis em Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo. Câmeras de segurança mostraram o momento e que um carro, em alta velocidade, colidiu contra duas bombas. O impacto foi tão forte que os passageiros foram arremessados para fora do veículo (veja no vídeo abaixo).

Três pessoas morreram e três estão em estadao grave após um acidente em Santo Amaro (SP) na madrugada deste domingo (3/9). Imagens das câmeras de segurança de um posto de gasolina mostram o momento em que um carro aparece capotando e atingindo bombas de combustíveis. pic.twitter.com/2gQqYV9VZL — CHEQUEI (@ichequei) September 3, 2023

O caso aconteceu na madrugada de domingo (3), na altura do número 641 da Avenida Washington Luis. A câmera do estabelecimento registrou quando o carro aparece capotando e atingindo as bombas de combustível. Um frentista que estava bem perto conseguiu correr e escapou por pouco de ser atingido.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 5h15 e enviou nove viaturas para prestar o atendimento. Os três feridos foram levados para o Pronto-Socorro de Campo Limpo e para o Pronto-Socorro Pedreira. Uma mulher estava inconsciente e o estado era grave. Não há mais detalhes sobre o quadro de saúde das vítimas.

Aas causa do acidente serão investigadas pelo 11º Distrito Policial. As identidades das vítimas fatais e dos feridos não foram divulgadas.