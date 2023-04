Google oferece 120 mil bolsas em cursos de tecnologia para jovens; saiba como concorrer

O Google anunciou a doação de 120 mil bolsas integrais para cursos profissionalizantes em tecnologia. As aulas virtuais, que tem foco na população mais jovem, serão oferecidas por meio da plataforma Coursera. Os interessados devem se inscrever até o dia 10 de junho.

Conforme o Google, cada um cursos que integram o programa “Certificados Profissionais do Google” tem cerca de 200 horas, mas os alunos poderão acompanhar as aulas no seu ritmo. No entanto, caso seja constatada uma inatividade, o selecionado perderá a vaga e ela será destinada a outro candidato.

Do total de vagas, 60 mil serão distribuídas pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e serão voltadas aos alunos de 16 a 24 anos (clique aqui para se inscrever).

As demais vagas serão oferecidas para os candidatos acima de 25 anos pela plataforma bettha.com (clique aqui para se inscrever).

Veja abaixo os cursos que são oferecidos: