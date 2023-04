Conheça a ‘musa teen’ que se tornou primeira-dama ao casar com prefeito de 65 anos, no Paraná

O casamento do prefeito de Araucária (PR), Hissam Hussein Dehaini (sem partido), tem dado o que falar. Além de virar alvo de uma investigação por suspeita de nepotismo, o político de 65 anos tem sido criticado nas redes sociais por ter se casado com a adolescente Kauane Rode Camargo, de 16. A garota, que agora se tornou primeira-dama da cidade, já era conhecida por participar de concursos de beleza.

A união do prefeito com a adolescente foi oficializada no último dia 12, de acordo com reportagem do site UOL. No Brasil, menores de 18 anos podem se casar, desde que tenham a autorização dos pais.

Prefeito de Araucária (PR), Hissam Hussein Dehaini, de 65 anos, se casou com a adolescente Kauane Rode Camargo, de 16, no último dia 12 (Reprodução/Redes sociais)

Assim, nada data da cerimônia, eles apresentaram a documentação exigida e se casaram, conforme consta no Jornal Oficial dos Cartórios de Registro Civil do Brasil. Parentes da menor, assim como do político, estiveram presentes no casamento.

No ano passado, Kauane foi a segunda colocada no concurso Miss Araucária Teen. A garota ainda frequenta o Ensino Médio em um colégio cívico-militar da cidade e, a partir de agora, terá que se dividir também com as atribuições da função de primeira-dama da cidade.

Kauane Rode Camargo, de 16 anos, é a nova primeira-dama da cidade de Araucária, no Paraná (Divulgação)

Nas redes sociais, internautas criticaram a diferença de idade do casal e ainda apontaram a nomeação da sogra do prefeito, Marilene Rode, como secretária municipal de Cultura e Turismo de Araucária, um dia depois do casamento. Veja algumas postagens abaixo:

Exoneração da sogra

Após repercussão negativa, o prefeito exonerou a sogra do cargo na prefeitura nesta quarta-feira (26). Além de Marilene, uma tia da primeira-dama também tinha sido nomeada diretora-geral da pasta no início do mês. Ela também perdeu o cargo, mas, como é funcionária de carreira da prefeitura, seguirá em atividades em uma área não informada, conforme reportagem do site G1.

Dehaini, que era filiado ao partido Cidadania, deixou a legenda pela qual se elegeu para dois mandatos na cidade de Araucária.

Depois que a nomeação da sogra passou a repercutir, o Ministério Público informou que o prefeito será alvo de uma investigação pela prática de nepotismo, que é a contratação de parentes, considerado um ato de improbidade administrativa pela legislação federal.

O prefeito não se pronunciou sobre o caso, mas a Prefeitura de Araucária explicou, em nota, que Marilene Rode atuava na administração desde 2021 e que “reúne as condições necessárias para o exercício do cargo, uma vez que possui 26 anos de experiência no serviço público”.

Agora, com a exoneração, a prefeitura diz que ela deve voltar a trabalhar na cidade de Colombo, que fica na mesma região, mas sem detalhar qual o órgão e função.

