Após repercussão negativa, prefeito que casou com ‘musa teen’ exonera sogra de cargo, no Paraná

O prefeito de Araucária (PR), Hissam Hussein Dehaini (sem partido), exonerou a sogra, Marilene Rode, do cargo de secretária municipal de Cultura e Turismo, em publicação feita no Diário Oficial nesta quarta-feira (26). A medida ocorreu após repercussão negativa, já que a nomeação da mulher ocorreu um dia depois que a filha dela, a adolescente Kauane Rode Camargo, de 16, se casou com o político.

Além de Marilene, uma tia da primeira-dama também tinha sido nomeada diretora-geral da pasta no início do mês. Ela também foi exonerada, mas, como é funcionária de carreira da prefeitura, seguirá em atividades em uma área não informada, conforme reportagem do site G1.

Dehaini, que era filiado ao partido Cidadania, deixou a legenda pela qual se elegeu para dois mandatos na cidade de Araucária.

Depois que a nomeação da sogra passou a repercutir, o Ministério Público informou que o prefeito será alvo de uma investigação pela prática de nepotismo, que é a contratação de parentes, considerado um ato de improbidade administrativa pela legislação federal.

O prefeito não se pronunciou sobre o caso, mas a Prefeitura de Araucária explicou, em nota, que Marilene Rode atuava na administração desde 2021 e que “reúne as condições necessárias para o exercício do cargo, uma vez que possui 26 anos de experiência no serviço público”.

Agora, com a exoneração, a prefeitura diz que ela deve voltar a trabalhar na cidade de Colombo, que fica na mesma região, mas sem detalhar qual o órgão e função.

Entenda a polêmica

O casamento do prefeito com a adolescente logo virou alvo de polêmica em Araucária. O político, que tem 65 anos, se casou com Kauane no último dia 12, de acordo com reportagem do site UOL. No Brasil, menores de 18 anos podem se casar, desde que tenham a autorização dos pais.

Prefeito de Araucária (PR), Hissam Hussein Dehaini, de 65 anos, se casou com adolescente e nomeou a mãe dela como secretária municipal no dia seguinte (Reprodução/Redes sociais)

Assim, nada data da cerimônia, eles apresentaram a documentação exigida e oficializaram a união, conforme consta no Jornal Oficial dos Cartórios de Registro Civil do Brasil.

No dia 13 de abril, foi a vez da sogra do prefeito ganhar o cargo na prefeitura, na secretaria onde a tia dela também já atuava.

Kauane, que agora é primeira-dama, já era conhecida na cidade por participar de concursos de beleza. No ano passado, ela foi a segunda colocada no concurso Miss Araucária Teen. A garota ainda frequenta o Ensino Médio em um colégio cívico-militar da cidade.

LEIA TAMBÉM: