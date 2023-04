Prefeito se casa com ‘musa teen’ e nomeia sogra como secretária no dia seguinte, no Paraná

Prefeito de Araucária (PR), Hissam Hussein Dehaini, de 65 anos, se casou com adolescente e nomeou a mãe dela como secretária municipal no dia seguinte (Reprodução/Redes sociais)

Um casamento tem dado o que falar na cidade de Araucária, no Paraná. O motivo é a união do prefeito do município, Hissam Hussein Dehaini (Cidadania), de 65 anos, com a adolescente Kauane Rode Camargo, de 16. Mas o que chamou ainda mais a atenção foi que, um dia depois da cerimônia, ele nomeou a sogra como secretária municipal.

De acordo com reportagem do site UOL, Hissam e Kauane se casaram no último dia 12. No Brasil, menores de 18 anos podem se casar, desde que tenham a autorização dos pais.

Assim, nada data da cerimônia, eles apresentaram a documentação exigida e oficializaram a união, conforme consta no Jornal Oficial dos Cartórios de Registro Civil do Brasil.

No dia 13 de abril, foi a vez da sogra do prefeito, Marilene Rode, ser nomeada como secretária municipal de Cultura e Turismo de Araucária. Além dela, uma tia da adolescente também já tinha sido nomeada diretora-geral da pasta no início do mês.

Kauane, que agora é primeira-dama, já era conhecida na cidade por participar de concursos de beleza. No ano passado, ela foi a segunda colocada no concurso Miss Araucária Teen. A garota ainda frequenta o Ensino Médio em um colégio cívico-militar da cidade.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Araucária e aguarda uma resposta a respeito das nomeações da sogra e tia da primeira-dama.

Kauane Rode Camargo, de 16 anos, é a nova primeira-dama da cidade de Araucária, no Paraná (Divulgação)

LEIA TAMBÉM: