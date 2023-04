Escolas cervejeiras oferecem curso gratuito para atuação em bares e restaurantes; veja detalhes

Estão abertas as inscrições de uma formação gratuita voltada a capacitação no mercado de serviço de bares, restaurantes e outros estabelecimentos relacionados ao universo cervejeiro. Os interessados devem se cadastrar pela internet até o dia 18 de maio. Podem participar pessoas maiores de 18 anos, de qualquer região do país.

O curso, que terá carga horária de oito horas, é realizado pela Academia da Cerveja, escola de conhecimento e cultura cervejeira da Ambev, em parceria com a Escola Superior de Cerveja e Malte (ESCM) e Instituto Ceres.

Na primeira edição foi realizada no ano passado, quando o público alvo eram pessoas trans. O sucesso foi tão grande, que desta vez o curso foi aberto para todos.

“Para este ano, tornamos o curso digital e on demand, com aulas gravadas nas quais o aluno pode assistir no horário que tiver disponibilidade. Dessa forma, conseguimos ter mais flexibilidade e acessar através do conhecimento, qualquer pessoa”, destaca Laura Aguiar, Diretora de Conhecimento e Cultura Cervejeira, sommelière e mestre-cervejeira da Ambev.

Os inscritos irão aprender sobre estilos, princípios básicos de harmonização e serviço de cervejas. Ao final, os alunos receberão um certificado de conclusão de curso.